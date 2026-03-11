Российский дизайнер обвинила Schiaparelli в краже идеи

Фото: djoz.ru

Российский дизайнер Евгения Юртова (Джозефинна) заявила, что модный дом Schiaparelli скопировал ее идею, выбрав в качестве декора для сумки куриные лапы. Она рассказала об этом в беседе с Москвой 24.

По словам Юртовой, она выпустила аксессуар с такой фурнитурой 3 года назад. При этом в коллекции французского бренда аналогичное решение появилось недавно.

Дизайнер отметила, что не вступала в контакт с представителями Schiaparelli и не писала комментарии на страницах бренда в соцсетях, однако об этом стали говорить ее подписчики. При этом аккаунт Юртовой, по ее словам, модный дом заблокировал "превентивно".

Теперь дизайнер намерена обратиться к европейским юристам, чтобы подготовить досудебную претензию.

Ранее фешн-блогер и телеведущая Карина Нигай рассказала, что принципиально носит одежду только от российских дизайнеров или брендов. По ее мнению, товары отечественного производства "безумно стильные". Кроме того, они зачастую вызывают интерес за рубежом.

