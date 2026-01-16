Форма поиска по сайту

16 января, 11:26

Город

Сергунина: столичный "Дизайн-цех" объединил сотни представителей креативных индустрий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Конкурс "Дизайн-цех" за все время своего существования объединил сотни художников, дизайнеров, маркетологов и студентов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что представители креативных индустрий проводят этот конкурс с 2023 года. За это время участники создали концепции сувенирной продукции для 40 партнеров, в том числе для Третьяковской галереи, ВДНХ, Гжельского фарфорового завода, музея-заповедника "Царицыно".

"Участники могут показать свое мастерство и получить опыт работы с крупными заказчиками. Конкурсанты создали уже 236 дизайн-проектов для организаций из разных регионов России", – сказала Сергунина.

В прошлом году центру креативных индустрий Республики Бурятия была предложена коллекция одежды и аксессуаров с национальными элементами. Для программы "Сделано в России" был разработан дизайн обложек на паспорт, масок для сна и зонтов в стилистике народных сказок и с символами страны.

Музей-заповедник "Останкино и Кусково" получил дизайн футболок с изображением картин и архитектурных объектов, а также светильников, похожих на птичники, и термосов в виде старинной печи.

Две концепции получил Музей космонавтики. В первую вошли ручки, сумки и блокноты, на которых изображены спутники. Во вторую – значки и закладки для книг, на которых присутствуют цитаты известных ученых и космонавтов.

Также был придуман дизайн одежды, головных уборов и открыток к 20-летию акции "Тотальный диктант". Парку Горького показали панамы, дождевики и аксессуары из переработанных материалов.

Палехским мастерским Александра Гусаковского, которые выпускают домашний декор, шкатулки и платки, продемонстрировали концепцию с кружками, сумками и блокнотами.

Среди партнеров конкурса также Музей русского импрессионизма, кинозавод "Москино", кластер "Ломоносов", культурное пространство "Центр "Зотов".

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в Москве за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%. Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах. Всего в Москве работает около 2,8 тысячи организаций и предпринимателей в области арт-индустрии.

