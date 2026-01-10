Форма поиска по сайту

10 января, 13:52

Мэр Москвы

Собянин: московские креативные индустрии вышли на новый уровень

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские креативные индустрии вышли на новый уровень развития в 2025 году. Об этом в мессенджере MAX написал Сергей Собянин.

По его словам, одним из ключевых событий стало открытие кластера видеоигр и анимации – первой очереди нового Креативного кластера в инновационном центре "Сколково".

"Это пространство полного цикла разработки видеоигр и анимации с поддержкой на всех этапах создания и выхода на рынок. Кластер открыли во время Московской международной недели видеоигр", – напомнил мэр.

Он также добавил, что на неделе видеоигр был установлен национальный рекорд в виде самого массового кибертурнира. Также заключены экспортные контракты на сумму более 1 миллиарда рублей. Планируется выход московских игр в Китае, дистрибуция российских проектов в Японии, издание совместных игр с ОАЭ.

Кроме того, в Москве зарубежной аудитории представили книги российских издателей. Было заключено 38 экспортных контрактов на их публикацию в Китае, Турции и других странах.

Собянин подчеркнул, что также в столице развивается арт-индустрия. Например, в 2024 году выручка в этой сфере выросла почти на 23% и составила 5,8 миллиарда рублей.

"Весной мы открыли творческий центр "Московские мастерские" – 35 полностью оборудованных студий, выставочный зал и лекторий. Запустили еще ряд проектов, направленных на развитие креативных индустрий. Среди них "Креативный бизнес-практикум" и "Защити свое творчество", – сказал мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%. При этом к концу прошлого года число таких компаний достигало почти 6 тысяч.

Москва поддерживает организации в сферах дизайна, издательского дела и арт-индустрии. Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах.

мэр Москвыгород

