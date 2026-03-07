Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln

Фото: depositphotos/Lindasj2

Военно-морские силы Ирана провели пуск ракеты класса "земля – море" по курсу американского авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщила пресс-служба иранской армии.

При этом детали удара на данный момент не раскрываются. Официальные представители Белого дома не комментировали инцидент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

По последним данным, в ходе конфликта погибли 6 военнослужащих США. Они стали жертвами первых ответных ударов со стороны Ирана.