В Госдуме предложили вернуться к выплатам базового дохода семьям с детьми

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ввести в России выплаты по принципу безусловного базового дохода для семей с детьми. Об этом депутат сообщил в интервью ТАСС.

По словам парламентария, его партия еще в 2022 году выступала с инициативой провести соответствующий эксперимент в двух регионах страны, однако тогда предложение не нашло поддержки.

"Мы считаем, что это будет правильно, если государство введет справедливый базовый доход. Но мы будем настаивать", – заявил Миронова.

Он уточнил параметры предлагаемой меры: выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи должны производиться ежемесячно до достижения детьми совершеннолетия. Полная семья с одним ребенком (муж, жена и ребенок) могла бы получать 30 тысяч рублей, а мать-одиночка с ребенком – 20 тысяч рублей.

Парламентарий добавил, что средства можно направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также за счет отмены возврата налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам сырья.

Ранее Владимир Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода. Такие семьи смогут получать повторное ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход будет превышать величину прожиточного минимума менее чем на 10%.