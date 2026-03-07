Семь моряков погибли с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива погибли семь работников морской отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Международной морской организации (ИМО).

Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Один моряк числится пропавшим без вести.

Наибольшее количество инцидентов со смертельным исходом было зафиксировано 1 марта. В этот день в Оманском заливе под обстрел попал нефтяной танкер Skylight (флаг Палау). В результате атаки один член экипажа погиб, четверо были ранены, еще один пропал без вести.

В тот же день у берегов Омана ракетному удару подвергся танкер MKD Vyom, ходящий под флагом Маршалловых Островов. Там жертвой обстрела стал один моряк.

Позже, во время стоянки в порту Бахрейна, двумя ракетами был поражен американский танкер Stena Imperative длиной 183 метра. Жертвой атаки стал рабочий судостроительных верфей, двое его коллег получили тяжелые ранения.

Последний инцидент, по данным ИМО, произошел 6 марта. В Ормузском проливе близ побережья Омана в результате обстрела был тяжело поврежден буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ. Атака унесла жизни четырех моряков, еще трое были серьезно ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Кроме того, Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.