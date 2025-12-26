Сергунина рассказала о крупнейших международных событиях в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице в текущем году состоялся ряд крупных международных деловых мероприятий, посвященных инновациям, креативным индустриям, туризму и другим актуальным направлениям, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в событиях приняли участие представители более 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан.

Она отметила, что столица продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из центров международного сотрудничества. Она подчеркнула, что только за минувший год в Москве состоялись крупные форумы и конференции, которые привлекли ведущих экспертов из более чем половины стран мира.

На представительных встречах эксперты из разных сфер обмениваются опытом и эффективными практиками, находят новых партнеров и заключают соглашения, способствующие продвижению отечественных технологий и проектов на зарубежные рынки.

В августе в столице состоялся Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Его посетили профильные эксперты из 65 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Южно-Африканскую Республику.

Участники обсуждали перспективные направления сотрудничества, подготовку квалифицированных кадров, сертификацию и внедрение передовых решений в экономику. Событие проходило в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

В сентябре Москва приняла третий форум о будущем городов БРИКС под названием "Облачные города". Он собрал управленцев, урбанистов и ученых из 42 стран.

Центральной темой года стали "Роботизированные технологии и искусственный интеллект". Сессии были посвящены развитию современных мегаполисов и их инфраструктуре, цифровизации и применению нейросетей. В ходе события были подписаны документы о сотрудничестве с Минском, Астаной и Бишкеком.

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit состоялась в октябре. К ней присоединились более 5 тысяч инноваторов, инвесторов, сотрудников крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 государств.

Также в течение года в Москве состоялся ряд крупных событий в сфере креативных индустрий. Вторая Московская международная неделя кино, прошедшая в августе, привлекла экспертов из более чем 20 стран.

По ее итогам столичные кинопроизводители заключили договоры о совместной работе над новыми проектами с зарубежными партнерами. Представители сети "Москино" подписали 4 соглашения о сотрудничестве с коллегами из Каира, Мехико, Рио-де-Жанейро и Стамбула.

В конце лета в столице организовали третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. В нем приняли участие дизайнеры, основатели брендов и предприниматели из 65 государств.

Первая Московская международная неделя видеоигр, которая объединила свыше 330 городских площадок, прошла в ноябре. На сессиях выступили около 200 спикеров более чем из 20 стран – руководители ведущих компаний России, Китая, Индии, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Столичные студии провели 250 встреч с потенциальными инвесторами. В настоящее время обсуждаются десятки контрактов, направленных на выход отечественных продуктов на новые рынки.

Другими крупными событиями стали VI и VII Московские недели интерьера и дизайна, прошедшие в мае и декабре. На них российские и иностранные производители декора, текстиля и товаров для дома презентовали свою продукцию и обменялись опытом.

А в июле столица впервые приняла масштабный туристический конгресс OTOAI Convention, организованный Ассоциацией операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства столицы. Событие привлекло 350 экспертов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний. Его итогом стало около 1,7 тысячи деловых встреч.

Кроме того, в конце 2025 года проводился ежегодный международный конгресс по деловому туризму MeetGlobal MICE Congress. На нем профессионалы индустрии из 37 стран нашли новых партнеров и обсудили основные для отрасли вопросы – от межгосударственного сотрудничества до использования современных технологий.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с регионами России по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма, а также продвижение турпредложений через цифровой сервис Russpass.