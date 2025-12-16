Форма поиска по сайту

16 декабря, 11:49

Экономика

Сергунина подвела итоги Московской недели креативных индустрий

Фото: пресс-служба Депкульта

В Москве с 8 по 12 декабря во второй раз проходила Международная неделя креативных индустрий, участие в которой приняли специалисты отрасли, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, эксперты приняли участие более чем в 300 деловых встречах, обменялись опытом, обсудили возможности сотрудничества, а также познакомились со столичной инфраструктурой для творческого бизнеса.

Она добавила, что программа объединила специалистов из России и 12 других стран, включая Китай, Турцию, Индию, Сербию, Саудовскую Аравию и Бразилию. Итогом события стало заключение московскими компаниями контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

Эти соглашения предусматривают вывод российских анимационных лент и видеоигр на международные рынки, а также создание в России платформы для тестирования и адаптации иностранных игр и сервисов.

Помимо этого, было подписано 10 соглашений о партнерстве между столичными и иностранными организациями. Половина из них направлена на совместные проекты в игровой индустрии. Остальные пять охватывают другие культурные сферы.

Московский и Пекинский планетарии договорились о совместной работе над образовательными фильмами, проведении научных мероприятий, выставок и учебных туров для повышения квалификации специалистов.

Музей-заповедник "Царицыно" и бразильские партнеры будут обмениваться экспертными консультациями и знаниями в области истории дизайна, художественных ремесел и современного производства, а также готовить совместные исследовательские и выставочные проекты.

Сергунина уточнила, что подписанные документы закладывают основу для долгосрочного международного сотрудничества.

Ранее столичные музеи договорились о сотрудничестве с ведущим мировым лицензионным агентством, которое представляет Лондонскую национальную галерею, "Эрмитаж" и Британский музей. В ходе партнерства планируется разработать стратегию по продвижению брендов музеев Москвы на международные рынки.

