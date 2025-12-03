Резиденты нового кластера оценили потенциал развития индустрии видеоигр в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сотрудничество с Московским кластером видеоигр и анимации помогает игровым студиям эффективнее развивать проекты и наращивать производственные мощности. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ).

"Watt – студия разработки игр, которая объединяет технологии, анимацию и интерактивное повествование. Уже несколько лет мы создаем собственные проекты, среди которых балетный слэшер "Царевна" и динамичный шутер Grimps", – поделилась генпродюсер Watt Елена Дегтярева.

Она отметила, что вступление в кластер было логичным решением – студия давно сотрудничает с АКИ, что позволяет проще развивать проекты и масштабировать процессы. Компании важны инфраструктура, профессиональное окружение и возможность быть частью сильного сообщества разработчиков.

"Сейчас в Watt около 30 специалистов, и кластер создает условия, которые помогают нам расти и ускорять производство", – подчеркнула она.

Как пояснили в пресс-службе, на базе кластера предусмотрены дата-центр, студия захвата движения для создания графики кинематографического качества, изолированная студия звукозаписи для работы с саундтреками и озвучкой, студия фотограмметрии, а также кинозал с экранами высокого разрешения для просмотра и цветокоррекции материалов.

Площадь объекта составляет 55 тысяч квадратных метров. После запуска второй очереди она увеличится на 70 тысяч квадратных метров.

"Мы ждем грантовых программ, помощи в стратегическом развитии и возможности плотнее взаимодействовать со студентами. Очень здорово, что видеоигровую индустрию начали активно поддерживать – это дает мощный импульс развитию рынка и помогает отрасли двигаться вперед", – рассказал гендиректор компании Blue Cats Games Валентин Белышков.

Резидентам кластера предоставят доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, акселерационным программам и инструментам международного продвижения.

Среди прочих мер поддержки – возможность претендовать на льготы от фонда "Сколково", которые включают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, освобождение от НДС, возмещение таможенных пошлин и другие преференции.

Ожидается, что вторая очередь кластера "Сколково" откроется 2026 году. Объект площадью 74 тысячи квадратных метров будет оснащен инфраструктурой для компаний – разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации, включая зону тестирования оборудования, центр обработки данных и студию виртуального продакшна.

Также там будут расположены офисы для размещения стартапов и профильных компаний. В совокупности площадь достигнет 129 тысяч квадратных метров.

На открытии первой очереди креативного кластера "Сколково" Сергей Собянин отмечал, что в столице есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр. Он подчеркнул, что в Москве находится "все первоклассное". В качестве примера мэр привел инфраструктуру и хороший налоговый режим.

