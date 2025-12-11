Подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к Новому году

Фото: depositphotos/ia__64

Подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к началу новогодних праздников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

"Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью – это наша такая психологическая реакция. И приходят за медицинской помощью тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии", – указала она.

К настоящему моменту повышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 регионах страны. При этом преимущественно гриппом заражаются школьники, рост заболеваемости среди них наблюдается в 25 субъектах РФ, указала Попова.

По ее словам, в настоящее время Роспотребнадзором принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения гриппа в каждом регионе.

Она также отметила, что эпидсезон по гриппу в этом году стартовал достаточно рано, что свойственно гриппу А (H3N2) или "гонконгскому" гриппу. Попова уточнила, что никаких критических мутаций во время исследований данного гриппа обнаружено не было, однако все изученные мутации сохранили чувствительность к противовирусным препаратам.

Также она подчеркнула, что все возможные мутации выявляются с помощью тестов, которые сегодня есть "на вооружении" в России.

При этом всероссийская кампания по вакцинации в России уже завершена, использована вся вакцина. Иммунизация может продолжаться исключительно по назначению лечащего врача, добавила она. По ее словам, иммунитет, формирующийся после вакцинации, на 85% защищает организм, в том числе против мутировавшего гриппа.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России не было зафиксировано новых штаммов гриппа. Однако в настоящее время в стране существуют тяжелые формы гриппа, но говорить о том, что это новый штамм, оснований нет.