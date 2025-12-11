Академик РАН Онищенко: новых штаммов гриппа в России не выявлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новых штаммов гриппа в России не зафиксировано, при этом в стране выявлены тяжелые формы болезни. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее некоторые телеграм-каналы заявили о появлении в России мощного мутировавшего гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.

"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа. – Прим. ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни в данных Всемирной организации здравоохранения", – подчеркнул он.

По словам Онищенко, в настоящее время в РФ существуют тяжелые формы гриппа. Однако основания говорить о том, что это новый штамм, отсутствуют, отметил академик.

"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный – у нас нет", – добавил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в России, однако показатели соответствуют сезону. За неделю она увеличилась на 19,3%, всего было зафиксировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает итоги прошлых 7 дней.