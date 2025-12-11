Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 11:24

Общество
Главная / Новости /

Академик РАН Онищенко: новых штаммов гриппа в России не выявлено

В РАН опровергли появление новых штаммов гриппа в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новых штаммов гриппа в России не зафиксировано, при этом в стране выявлены тяжелые формы болезни. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее некоторые телеграм-каналы заявили о появлении в России мощного мутировавшего гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.

"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа. – Прим. ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни в данных Всемирной организации здравоохранения", – подчеркнул он.

По словам Онищенко, в настоящее время в РФ существуют тяжелые формы гриппа. Однако основания говорить о том, что это новый штамм, отсутствуют, отметил академик.

"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный – у нас нет", – добавил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в России, однако показатели соответствуют сезону. За неделю она увеличилась на 19,3%, всего было зафиксировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает итоги прошлых 7 дней.

Более 77% россиян признались, что продолжают ходить на работу при симптомах ОРВИ

Читайте также


общество

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика