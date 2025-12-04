Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:45

Общество
Врач Вознесенский назвал гонконгский грипп рутинным вирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гонконгский грипп, известный также как H3N2, – это рутинный вирус, с которым врачи умеют бороться. Об этом Москве 24 заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что в Москве стремительно увеличивается число случаев заражения этим штаммом. При этом вирус также доминирует по всей стране – он выявляется у 80% заболевших. Сообщалось, что пик ожидается сразу после новогодних каникул.

Вознесенский рассказал, что в настоящее время ученые с высокой степенью достоверности могут прогнозировать подъемы заболеваемости на каждой неделе года, основываясь на многолетнем опыте прошлых наблюдений.

Согласно им, ежегодно с середины сентября в России начинается сезон ОРВИ и гриппа. Сейчас, уточнил врач, идет вполне ожидаемый подъем случаев выявления респираторных заболеваний, который значительно упадет в первой половине января.

При этом традиционно самыми распространенными являются вирусы гриппа А, которые представлены подтипами H1N1 и H3N2. Последний это и есть гонконгский грипп, который известен с конца 1960-х годов. Нет никаких оснований говорить, что он как-то видоизменился и стал вызывать большую настороженность.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

По словам врача, штамму не присущи какие-либо особые симптомы. Они будут такими же, как при гриппе: подъем температуры, ломота в мышцах и суставах, насморк и кашель. При тяжелом течении болезни могут развиваться такие осложнения, как отек легких или головного мозга.

"Чтобы этого не произошло, нужно при появлении симптомов сразу обратиться к врачу, который оценит состояние больного и назначит лечение. Что касается профилактики, самый главный момент, на мой взгляд, это вакцинация. Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают в том числе и от вируса гонконгского гриппа", – подчеркнул Вознесенский и добавил, что с конца января и в феврале ожидается вторая волна подъема заболеваемости.

Он напомнил, что после вакцинации иммунитет не появится через 5 минут. На это должны уйти недели, прежде чем человек будет защищен от вирусов.

"В целом сейчас всем надо соблюдать основные меры профилактики. А именно стараться не посещать массовые мероприятия, носить одноразовые медицинские маски в местах большого скопления людей и часто мыть руки", – посоветовал эксперт.

Ранее столичный Депздрав сообщил, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году заболеваемость гриппом фиксировалась на месяц раньше, чем в прошлом. При этом показатели заболеваемости в 2025-м в разы ниже, чем в 2024-м.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

