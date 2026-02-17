Форма поиска по сайту

17 февраля, 09:36

Мэр Москвы

Собянин рассказал, каким будет оригинальный детский сад в Нижегородском районе

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Оригинальный детский сад появится в Нижегородском районе Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, дошкольное учреждение на 150 воспитанников расположится на 1-й Фрезерной улице в шаговой доступности от 2 жилых комплексов, построенных по программе реновации.

При создании проекта архитекторы использовании несколько выразительных приемов, которые делают здание привлекательным: форма, похожая на стопки тетрадей, яркая краска на фасадах и витражное остекление. Авторы идеи считают, что все это стимулирует детское воображение и развивает эстетическое восприятие.

"В целом с 2011 года в Нижегородском районе построены четыре объекта образования, в Юго-Восточном округе – 74. Сейчас там возводятся еще 10 школ и садиков", – добавил градоначальник.

Тем временем детсад на 350 мест, строящийся на улице Лаптева в Филимонковском районе ТиНАО, готов более чем на 70%. В здании завершены монолитные и кровельные работы, кладка стен и перегородок, остекление, а также черновая отделка помещений. В настоящее время ведется чистовая отделка и устройство фасада.

Минпросвещения РФ изменит стандарт работы детских садов

