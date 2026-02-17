Супруга Пашиняна сообщила о завершении их гражданского брака

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она призвала подписчиков быть сдержанными касательно этой темы. Других подробностей приведено не было.

Ранее Пашинян купил онлайн-курс по игре на ударных инструментах. Политик рассказал, что на выбранной им онлайн-платформе работает "очень талантливый" музыкант, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Также он делится в соцсетях видео с любимыми песнями. Например, в декабре прошлого года Пашинян опубликовал в телеграм-канале видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. На фоне тогда звучала песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

