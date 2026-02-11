Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:39

Политика

Премьер Армении Пашинян купил онлайн-уроки по игре на ударных инструментах

Фото: Getty Images/Carl Court

Премьер-министр Армении Никол Пашинян купил онлайн-курс по игре на ударных инструментах. Об этом сообщает Общественное телевидение страны.

Политик рассказал, что на выбранной им онлайн-платформе работает "очень талантливый" музыкант, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

"Предполагаю, что он либо не знает о моем участии, либо, возможно, знает", – сказал Пашинян.

Он добавил, что приобрел занятия еще в июне прошлого года, после того, как получил в подарок ударный музыкальный инструмент. Курсы, по его словам, стоили 250 долларов.

Заниматься премьер-министр предпочитает либо ранним утром, либо поздним вечером. При этом он сказал, что не против поделиться информацией о курсах со всеми желающими.

В конце января политик сыграл на ударных инструментах во время концерта, организованного им в Ереване. Пашинян выступал в составе своей группы "Варчабенд". Название коллектива состоит из армянского слова "варчапет", означающего "премьер-министр", и английского "band" – "группа".

На мероприятии Пашинян впервые выступил в качестве музыканта перед публикой. Концерт был анонсирован заранее, гостям требовалось пройти онлайн-регистрацию.

Кроме того, политик делится в соцсетях видео с любимыми песнями. В декабре прошлого года, например, он опубликовал в телеграм-канале видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. На фоне тогда звучала песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

Премьер-министр Армении Пашинян снял селфи на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

