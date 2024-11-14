Пашинян впервые с прихода к власти сбрил бороду

Фото: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые с момента своего прихода к власти сбрил бороду. Соответствующие кадры он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Здравствуй, белая борода", – подписал ролик Пашинян, не объяснив, почему принял такое решение именно сейчас.

Борода в некотором роде была символом смены власти в Армении. Практически все соратники Пашиняна носили бороды во время и после уличных акций протеста, которые проходили в 2018 году.

Парламент Армении избрал нового премьер-министра страны 8 мая 2018 года. За кандидатуру Пашиняна проголосовало большинство депутатов. После его избрания правившая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.

