Пашинян призвал переименовать армянский коньяк в бренди

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Крепкую алкогольную продукцию армянских винзаводов нельзя называть коньяком. Таким мнением поделился премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Московский комсомолец".

По словам политика, коньяк является напитком с защищенным географическим наименованием.

"Коньяк является нематериальной ценностью Франции", – сказал Пашинян на заседании правительства.

Так, политик предложил заменить понятие "армянский коньяк" на "армянское бренди". В свою очередь, министр экономики Геворг Папоян добавил, что при содействии Евросоюза армянские производители уже начали обозначать свой продукт как бренди.

Ранее выяснилось, что почти 90% армянских коньяков, которые продаются в магазинах России, оказались небезопасными. Такие результаты показало исследование международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Выяснилось, что только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России.