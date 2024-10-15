Минфин РФ предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с 2025 года

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Минфин РФ разработал проект приказа, который предлагает повысить с 1 января 2025 года минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия крепостью выше 28%, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Основанием к такому предложению послужили уровень инфляции, рост затрат на производство и логистику, а также рост ставки акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше 18% с текущих 643 рублей до 673 рублей за 1 литр безводного этилового спирта.

В прилагаемом обосновании к проекту приказа также говорится, что сейчас алкогольный рынок функционирует в рамках минимальных цен, установленных приказом № 235н, проиндексированных с 1 июля 2024 года.

Тогда минимальные розничные цены на водку за 0,5 литра поднялись до 299 рублей, коньяка – до 556 рублей, а бренди – до 403 рублей. Теперь Минфин предлагает повысить цену водки до 349 рублей, бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов предлагается – до 472 рублей, а коньяка – до 651 рубля.

При установлении минимальных цен на алкогольную продукцию производители не будут нести убытки по сравнению с тем, если цены останутся на действующем уровне. В то же время при сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в будущем году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко в России. Однако российские виноделы предложили альтернативу, которую высоко оценило Роскачество, заявив, что некоторые виды превосходят оригинал.

Повышение ввозных пошлин с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр правительство РФ утвердило в июле 2023 года. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, однако Минфин РФ может продлить меру из-за увеличенных 1 мая текущего года акцизов на отрасль.