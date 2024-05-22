Замглавы Минфина Сазанов: РФ может повысить пошлины на вино из недружественных стран

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Минфин России примет решение о необходимости повысить пошлины на вино из недружественных стран после того, как оценит влияние увеличенных 1 мая акцизов на отрасль. Такое заявление сделал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"На данном этапе предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза. И потом уже принимать решение по пошлинам", – цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Необходимость в мониторинге ситуации на рынке перед принятием данного решения Сазанов объяснил тем, что одновременное повышение акцизов и пошлин может вызвать значительный рост стоимости алкогольной продукции.

Ранее директор одной виноторговой компании Александр Липилин рассказал, что вино из Италии, Испании и Франции вырастет в цене во втором полугодии 2024 года. По его данным, стоимость алкогольных напитков повысится на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

Специалист уточнил, что к таким изменениям привело повышение пошлин на вино из недружественных стран и акцизов. Влияние на ситуацию в том числе оказал курс валюты.