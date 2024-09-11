"Известия": продажи алкоголя в России сократились на 20% за 10 лет

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Продажи алкоголя в России сократились на 21,5% на человека за 10 последних лет, до 6,5 литра этанола, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

Для анализа данных были взяты итоги 2023 года по сравнению с 2014-м. В докладе указано, что этот результат пока не достиг показателя по нацпроекту "Демография" в 6,08 этанола на человека к 2023 году. Тем не менее за 10 лет в стране на 20,7% упали продажи коньяка, на 19,5% водки и ликероводочных изделий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Россия проводит одну из самых эффективных антиалкогольных кампаний в мире, отметил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"В РФ приняли основные ограничительные меры на рынке алкогольной продукции, которые позволили кратно уменьшить объем нелегального оборота, а также последовательно сократили потребление спиртного среди населения", – напомнил он.

Также одним из самых действенных решений стало ввод системы госконтроля ЕГАИС, которая с 2006 по 2014 год "обелила" продажи спиртного. Свою роль сыграли и повышения акцизов на все виды алкоголя, запрет на продажу спиртных напитков в ларьках и запреты на распитие в общественных местах, а также ввод уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и временные рамки для розничной продажи.

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире", – цитирует РИА Новости статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Он уточнил, что потребление алкоголя в 2023 году находилось на уровне 8,4 литра. По сравнению с началом 2000-х годов, добавил Салагай, показатели уже не составляют двузначные цифры. Борьба с потреблением алкоголя, по его словам, позволила также снизить ассоциированные с этим заболевания. Так, на 11,6% с 2020 года упала общая заболеваемость алкогольными психозами, на 4,4% – алкоголизмом, а острые отравления спиртными напитками сократились на 22% по сравнению с 2018 годом.



"Все эти данные убедительно подтверждают эффективность антиалкогольной политики", – подчеркнул Салагай.

Ранее ВОЗ заявила, что потребление алкоголя в Европе снизилось за счет нескольких стран, включая Россию. Сейчас Европа остается самым пьющим регионом Земли с потреблением более 9 литров чистого спирта на человека старше 18 лет в год. Однако добиться снижения среднего потребления алкоголя на 10% удалось за счет РФ, Украины и Турции.

