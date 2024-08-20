"Антиконтрафакт": почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными

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Почти 90% армянских коньяков, которые продаются в магазинах РФ, оказались небезопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Образцы были куплены в магазинах большинства российских федеральных торговых сетей.

В 177 из них, то есть в 89%, выявили различные нарушения, а почти в половине образцов обнаружили спирты невиноградного происхождения. Только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству РФ.

Ассоциация "Антиконтрафакт" направила обращения в Генпрокуратуру, Росалкогольтабакконтроль и ФТС с просьбой принять меры по допконтролю за ввозимой из Армении алкогольной продукцией, а также по ограничению оборота несоответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях.

В обращении ассоциации отмечается, что фальсифицированная алкогольная продукция из Армении создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, что, в свою очередь, грозит вытеснением с рынка добросовестных участников оборота.

"Результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные – это зашкаливающий показатель. Интересно, что даже если выбрать одну марку и покупать только ее – это вовсе не гарантия того, что тебя не обманут", – сообщила гендиректор "Антиконтрафакта" Кристина Скрипник.

По ее словам, образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, однако с другой датой – могут содержать спирты невиноградного происхождения.

Минфин предложил ранее полностью перенести маркировку импортного алкоголя в Россию. На данный момент маркировка федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза продукции.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напоминала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.