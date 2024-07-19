Минфин предложил полностью перенести маркировку импортного алкоголя в Россию

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Маркировку импортного алкоголя предлагают полностью перенести на территорию России. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

На данный момент маркировка федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза продукции.

С 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территориях ряда областей проводится эксперимент по маркировке импортируемой алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Законопроект предполагает, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

Перенос обеспечит независимость от услуг, оказываемых западными странами, а также позволит сосредоточить в России финансовые ресурсы на их оплату.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение по продлению эксперимента по маркировке импортного алкоголя до 31 мая 2026 года. Поправки также предполагают дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения.

Кроме того, осенью 2024 года в России стартует добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Работа проводится в рамках поручения Владимира Путина о безопасности информации в играх.