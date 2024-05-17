Кабмин РФ продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя

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Правительство России приняло решение по продлению эксперимента по маркировке импортного алкоголя до 31 мая 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Поправки также предполагают дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте.

Исследование в РФ проводится с 1 июня 2021 года. На данный момент в эксперименте участвуют несколько территорий, среди которых Московская, Ленинградская, Владимирская, Калининградская и Смоленская области, а также Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Ранее правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Так, он пройдет с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. В рамках этого исследования на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке, будут размещать средства идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак".

