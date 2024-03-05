В ГД предложили запретить детям посещать алкогольные магазины

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет для несовершеннолетних на посещение специальных алкогольных магазинов. Об этом он заявил в беседе с RT.

"Сейчас есть много алкомаркетов, специализированных алкогольных магазинов, которые в ассортименте ставят 2–3% продуктов питания. Преимущественно конфеты, сладости и еще какие-то привлекающие внимание продукты", – уточнил он.

По его словам, владельцы торговых точек снижают цены, так как зарабатывают на спиртных напитках, однако очень много детей ходят в подобные места именно за дешевым ассортиментом.

По мнению Хамзаева, доступ ребенка в такие магазины должен быть полностью запрещен даже в том случае, если он идет в алкомаркет со взрослым. Он напомнил, что дети идут туда после школы, так как "там шоколадки дешевле".



"Я считаю, в народе это называется моральное свинство и с этим тоже надо принципиально действовать", – подчеркнул депутат.

Кроме того, депутат в беседе с изданием также поддержал запрет продажи табака беременным. Он напомнил, что еще 4 года назад предлагал ограничить продажу алкоголя и табачных продуктов беременным, однако сложности возникают с правоприменительной практикой.

Парламентарий считает такую инициативу правильной. К вопросу о запрете продажи табака гражданам с детьми он также отнесся положительно.

Ранее Хамзаев уже направлял просьбу запретить детям посещать специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Он уверен, что в отношении алкоголя нарушается запрет на рекламу табачной и алкогольной продукции, так как спиртное визуально доступно всем, а иногда появляется на полках с акционными товарами.



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