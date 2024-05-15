Алкогольные коктейли будут маркироваться в России с 1 июля

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Правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Так, он пройдет с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в этот промежуток времени на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке, будут размещать средства идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак".

Участниками эксперимента смогут стать производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также в нем будут задействованы импортеры и организации оптовой и розничной торговли. Отмечается, что исследование пройдет на добровольной основе.

Ожидается, что эксперимент поможет в отработке оптимальной технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары, а также в интеграции системы маркировки "Честный знак" с системами ЕГАИС и Гознака.

Ранее Минпромторг предложил провести в РФ эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции с 1 июля этого года по 28 февраля 2025 года. В перечне продукции, которую предлагается включить в эксперимент, находятся в том числе сухари, гренки, хлебцы, сушеные овощи, гвоздика, ваниль, корица и прочие продукты.

