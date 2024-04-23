"Известия": в России призвали промаркировать все товары параллельного импорта

Фото: 123RF/TEA

Товары, ввезенные в страну по параллельному импорту, необходимо маркировать, аналогично тому, как это уже происходит с парфюмерией, обувью, меховыми изделиями и прочей продукцией. Подобное предложение бизнеса содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года, сообщает газета "Известия".

В документе ведомство отметило важность параллельного импорта с точки зрения обеспечения внутреннего рынка товарами зарубежного производства, которые пока не изготавливают в России.

На сегодняшний день подобный вид импорта касается 40 категорий товаров. Наиболее широко его применяют в категориях одежды и обуви. По оценкам представителей бизнеса, данный подход позволил снизить среднюю стоимость продукции от 7 до 50%.

Наиболее острой проблемой параллельного импорта для российских компаний в ФАС назвали увеличение объемов ввоза контрафактных товаров под видом оригинальной продукции.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) считают, что решением этой проблемы станет обязательная маркировка всех ввозимых по параллельному импорту товаров. Уточняется, что речь идет о системе "Честный знак". Помимо этого, добавили в ТПП, компании должны отчитываться о введении в оборот такой продукции.

Вместе с тем в палате признали, что под маркировку продукции по параллельному импорту необходима серьезная инфраструктура, которой в России пока нет.

В феврале этого года Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Перечень был дополнен брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров. В список также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.

До этого Минэкономразвития РФ поддержало проект правительства, который предполагает проведение в России эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии.