Дилеры готовы привезти Tesla Cybertruck в РФ по параллельному импорту

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Российские автодилеры могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса представителей области.

Дилеры готовы привезти Tesla Cybertruck в Россию по параллельному импорту, если будет такая возможность. Предположительно, цена на такую модель на российском рынке будет начинаться от 20 миллионов рублей.

При этом отмечается, что на данный момент Tesla Cybertruck поставляется в основном на американский рынок. В России запросов на эту модель пока не было, однако не исключено, что данный автомобиль будет поставлен по параллельному импорту под заказ.

Официально модели Tesla в Россию не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки электрокара через поставщиков из дружественных стран.

В пятницу, 1 декабря, компания Tesla на своем американском заводе в Остине представила серийную версию пикапа Cybertruck. Как рассказали на презентации, цены на товарный Cybertruck варьируются от 60 990 до 99 990 долларов в зависимости от комплектации. Бюджетная версия модели получила один электромотор на задней оси. Скорость разгона – до 100 километров в час – 6,5 секунды. Продажи такой версии пикапа начнут не раньше 2025 года.