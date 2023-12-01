Tesla показала новый серийный пикап Cybertruck

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Компания Tesla на своем американском заводе в Остине представила серийную версию пикапа Cybertruck. Об этом сообщает Autonews.

Как рассказали на презентации, цены на товарный Cybertruck варьируются от 60 990 до 99 990 долларов в зависимости от комплектации.

Бюджетная версия модели получила один электромотор на задней оси. Скорость разгона – до 100 километров в час – 6,5 секунды. Продажи такой версии пикапа начнут не раньше 2025 года.

Следующая модификация оборудована двумя электромоторами, суммарная мощность которой составляет 600 лошадиных сил. Это позволяет разогнаться до 100 километров в час за 4,1 секунды. Запас хода – 550 километров.

Самая дорогая версия автомобиля называется Cyberbeast. Он получил три электромотора суммарной мощностью 845 лошадиных сил. До 100 километров в час пикап может разогнаться за 2,6 секунды. Запас хода составляет 515 километров.

Ранее сообщалось, что Tesla собрала первый серийный электрический пикап Cybertruck спустя четыре года после его презентации. Компания сопроводила публикацию снимком автомобиля в окружении сотрудников завода.

Футуристичный угловатый пикап Cybertruck производитель представил еще в ноябре 2019 года. По характеристикам автомобиль близок к бензиновому Ford F-150. Корпус машины выполнен из того же сплава, что и ракеты SpaceX.

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