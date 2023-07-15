Tesla собрала первый Cybertruck спустя четыре года после презентации

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Американская компания Tesla собрала первый серийный электрический пикап Cybertruck спустя четыре года после его презентации. Об этом сообщается на странице автопроизводителя в Twitter.

"Первый Cybertruck собран на гигафабрике (так Tesla называет свои заводы. – Прим. ред.) в Техасе", – написала компания, сопроводив публикацию снимком автомобиля в окружении сотрудников предприятия.

Футуристичный угловатый пикап Cybertruck производитель представил еще в ноябре 2019 года. По характеристикам автомобиль близок к бензиновому Ford F-150. Корпус машины выполнен из того же сплава, что и ракеты SpaceX.



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