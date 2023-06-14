Новую Lada показали на ПМЭФ

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"АвтоВАЗ" представил кроссовер Lada X-Cross 5 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Autonews.

Эксперты отмечают, что новая машина Lada является копией китайского кроссовера Bestune T77 от китайского концерна FAW. Это пятидверный переднеприводный автомобиль, который оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

При этом, как подчеркивают специалисты, главное отличие Lada X-Cross 5 – это наличие отечественных шильдиков с традиционной ладьей в форме буквы "В", вписанной в овал.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в форуме примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Ранее сообщалось о планах "АвтоВАЗа" экспортировать 10–15 тысяч машин Lada в этом году. Глава компании Максим Соколов заявил, что экспортные программы будут зависеть от готовности партнеров на уровне госрегулирования.

В частности, Соколов указал на готовность к запуску сборочных производств компании в Узбекистане и Казахстане, однако для этого необходимо принять государственные меры по техническому регулированию.

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