"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 10–15 тысяч машин Lada в этом году

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

"АвтоВАЗ" намерен экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году, а в 2024-м – до 50 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Он добавил, что экспортные программы "АвтоВАЗа" будут во многом зависеть от готовности партнеров на уровне госрегулирования. Так, Соколов указал на готовность к запуску сборочных производств компании в Узбекистане и Казахстане, однако для этого необходимо принять государственные меры по техническому регулированию.

"Если эти меры будут приняты – цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты – то может увеличиться на 50%", – сообщил он.

Ранее Максим Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом следующего года. Он добавил, что речь идет о целом новом семействе автомобилей, которое получит свое название.

До этого стало известно, что стоимость автомобиля Lada Aura существенно превысит 2 миллиона рублей. При этом, по словам Соколова, "АвтоВАЗ" сможет запустить производство этого автомобиля уже в 2024 году при достаточной поддержке.

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