Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в 2,6 раза за год

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По итогам мая продажи легковых автомобилей в России выросли до 72 тысяч штук, что на 5% меньше, чем было продано в апреле этого года. При этом за год объем продаж легковых авто вырос в 2,6 раза, сообщает агентство "Автостат".

Отмечается, что 51% проданных автомобилей в последнем месяце весны приходится на три марки. Больше всего было продано автомобилей Lada – 22 тысячи штук, это 30% от общего объема продаж. Также в мае было продано 7,4 тысячи Chery – 10% от общего объема, столько же было продано автомобилей марки Haval.

Помимо этого, люди часто приобретали автомобили Geely (6,7 тысячи штук) и KIA (3,1 тысячи штук). Компания KIA продемонстрировала падение объемов реализации на 13,6%. У отечественного производителя Lada и китайских фирм наблюдается рост от 3,3 до 7,4 раза.

В рейтинге самых популярных моделей на первом месте оказалась Lada Granta, в мае было продано 15,8 тысячи автомобилей. На втором месте оказался Haval Jolion – 3,9 тысячи машин. На третьем месте расположился автомобиль Geely Coolray – 3,5 тысячи штук.

В пятерку самых продаваемых моделей также вошли Lada Niva Travel – 3,2 тысячи авто и Chery Tiggo 7 PRO Max – 3,1 тысячи машин.

Ранее сообщалось, что Lada Granta возглавила Топ-7 самых дешевых новых автомобилей в РФ в мае этого года.

Отмечалось, что благодаря невысокой стоимости Granta является бестселлером российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев подряд. На втором месте расположилась Lada Niva Legend, на третьем месте – внедорожник Niva Travel.



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