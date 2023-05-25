"АвтоВАЗ" назвал стоимость нового седана Lada Vesta

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Стоимость нового автомобиля модели Lada Vesta NG будет начинаться с 1,24 миллиона рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на "АвтоВАЗ".

"Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей", – указано в сообщении.

Как уточнили в концерне, в скором времени автомобиль поступит в дилерские центры РФ.

"АвтоВАЗ" сообщил о возобновлении серийного производства Lada Vesta NG в марте этого года. Автомобиль нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.

Президент концерна Максим Соколов отмечал, что стоимость Lada Vesta NG, произведенной в Тольятти, будет выше, чем у моделей, которые производили год назад на заводе в Ижевске.

Ранее отмечалось, что "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе. По словам вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергея Громака, в следующем году будет выпущена Lada Vesta нового поколения, а в 2025 году – Lada Largus.

