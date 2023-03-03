Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, сообщает РИА Новости.

"АвтоВАЗ" быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы", – сказал во время церемонии запуска глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, за 2022 год были найдены российские поставщики более чем на 200 комплектующих и материалов.

В пресс-службе концерна сообщили, что в мае 2023 года модель Lada Vesta нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.

Отмечается, что Vesta оснащается системой ABS, кроме того, на нее устанавливают светодиодную оптику, включая фары, противотуманные огни, задние фонари. Также автомобиль оснащается обогревом ветрового стекла, зеркал, передних сидений, кондиционером, парктрониками, мультимедийной системой с управлением на руле. Кроме того, устанавливаются две подушки безопасности.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сказал, что стоимость Lada Vesta NG, произведенная в Тольятти будет выше, чем модели, произведенные год назад на заводе в Ижевске. Повышение цены связано с новыми экономическими реалиями, в том числе логистикой.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" поднимает цены с 1 марта на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модели. Цена, по которой производитель отпускает машины дилерам, не поднималась с марта прошлого года.

Отмечается, что подъем цены примерно на 2% в любом случае "гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года", рассказал президент компании Максим Соколов.



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