"АвтоВАЗ" поднимет цены на автомобили Lada на 2% с 1 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"АвтоВАЗ" планирует с 1 марта повысить цены на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

Соколов добавил, что цена, по которой производитель отпускает авто дилерам, не поднималась с марта прошлого года. Он также добавил, что подъем цены на примерно 2% в любом случае "гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года".

Ранее сообщалось о том, что в российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Последнее поступление автомобилей этой марки на площадки для дальнейшей продажи было в июне прошлого года. Уже в июле был продан последней автомобиль из этой модели.

Выход на рынок обновленной версии Lada Vesta, по заверению "АвтоВАЗа", состоится в марте–апреле этого года.

До этого стало известно, что производство автомобилей Lada от "АвтоВАЗа" запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в следующем году. По словам Максима Соколова, это будут современные и качественные автомобили с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности.

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