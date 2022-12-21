Компания "АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производство автомобилей Lada от "АвтоВАЗа" запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в следующем году, сообщил генеральный директор "Автоваза" Максим Соколов.

По его словам, это будут современные и качественные автомобили с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Соколов добавил, что машины будут производиться в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией, выпускаемой сегодня на Волжском автомобильном заводе.

"Мы находимся в завершающей стадии с нашими партнерами, как только будут подписаны меморандумы, мы сразу представим их общественности", – подчеркнул он.

Ранее ФГУП "НАМИ" купило все активы РФ японского концерна Nissan, в том числе предприятие в Санкт-Петербурге. В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность Российской Федерации. Организация также приобрела центр продаж и маркетинга в столице. По словам представителей ФГУП "НАМИ", решение поможет оставить на предприятии главные компетенции и рабочие места.

В середине марта японский концерн приостановил производство автомобилей на заводе в Петербурге. Впоследствии в мае сообщалось, что Nissan не планирует возобновлять производство машин в России до марта 2023 года.

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