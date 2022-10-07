Аналитики назвали самые аварийные модели машин в РФ

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Владельцы автомобилей модели Lada Granta, Kalina и Priora чаще других становились виновниками дорожных аварий в 2022 году в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные страхового дома ВСК.

"Чаще всего с начала года виновниками ДТП становились владельцы автомобилей марки ВАЗ/Lada (18%), Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Самыми аварийными отечественными автомобилями стали модели Granta (21% от общего числа ДТП с Lada), Kalina (9%) и Priora (9%)", – говорится в исследовании.

Отмечается, что мужчины были виноваты в авариях в 80% случаев. Кроме того, ДТП в 27% случаев совершали автомобилисты от 30 до 40 лет, в 25% – от 40 до 50 лет, еще в 18% – от 60 лет и старше.

При этом аварийность в РФ по итогам периода с января по сентябрь сократилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Среди наиболее аварийных регионов РФ аналитики назвали Москву и область (по 2% происшествий в общем объеме страховых случаев по ОСАГО), Краснодарский край (4%), Ростовскую область (1,6%), Башкирию (1,4%), Тверскую область (1,2%) и Челябинскую область (1,1%).

Согласно данным исследования, средние выплаты по ОСАГО за российское транспортное средство и автомобиль марки Nissan по итогам года составили 61 тысячу рублей, для Volkswagen – 60 тысяч рублей, для Kia и Renault – 57 тысяч рублей.

Уточняется, что свыше 80 тысяч заявок на получение выплат по ОСАГО было проанализировано в ходе исследования.

Ранее сообщалось, что Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta и Kia Sorento стали самыми угоняемыми моделями автомобилей в России по итогам первого полугодия 2022 года. Данные привели в компании "АльфаСтрахование".

Отмечается, что об угоне Hyundai Santa Fe страховщики получили 14% обращений, по 7% – об угоне Hyundai Creta и Kia Sorento. Третье место в рейтинге наиболее угоняемых машин занял кроссовер Mitsubishi Outlander. Кроме того, в список также вошли Hyundai Palisade, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata и Hyundai Tucson. По данным аналитиков, это составило пятую часть всех обращений.



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