Эксперт рассказал, как изменились пристрастия угонщиков авто в РФ

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После ухудшения ситуации на авторынке угонщики стали чаще воровать популярные машины в том или ином сегменте для дальнейшей продажи на запчасти. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова.

"Если мы говорим об относительно доступных машинах, то это LADA, некоторые модели KIA, Hyundai. В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами", – объяснил эксперт.

По его словам, подобное внимание угонщиков к автозапчастям популярных машин спрогнозировали еще в марте. Автомобили более дорогого сегмента похитители угоняют с целью переделать документы и продать машины в других регионах, объяснил Кадаков.

"Сейчас ГИБДД с этим активно борется, внедряя электронные ПТС, но двойники все равно есть. Очень часто оказывается, что человек, который живет, например, в Саратове, получает штраф за нарушение в Петербурге, где он в последний раз был пять лет назад", – сообщил эксперт.

Кадаков отметил, что из-за подобных ситуаций водителю бывает трудно доказать "чистоту" автодокументов. Число угонов может и дальше продолжать расти, если ситуация на авторынке не изменится, подчеркнул эксперт.

"Полностью обезопасить себя от угона можно, только застраховав автомобиль, частично – установив противоугонные системы, причем как электронные, так и механические – блокираторы на коробки, на педали и так далее. Но если вы все это ставите, то пользоваться этим надо постоянно, а не время от времени, когда не лень", – посоветовал Кадаков автовладельцам.

Эксперт добавил, что владельцы машин, стоимость которых значительно поднялась с момента покупки, могут обратиться в страховые компании с просьбой переоформить полисы каско на более крупную сумму. Особенно это необходимо сделать владельцам автомобилей, пользующихся спросом среди угонщиков.

Ранее сообщалось, что Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta и Kia Sorento стали самыми угоняемыми моделями автомобилей в России по итогам первого полугодия 2022 года. Данные привели в компании "АльфаСтрахование".

Отмечается, что об угоне Hyundai Santa Fe страховщики получили 14% обращений, по 7% – об угоне Hyundai Creta и Kia Sorento. Третье место в рейтинге наиболее угоняемых машин занял кроссовер Mitsubishi Outlander. Кроме того, в список также вошли Hyundai Palisade, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata и Hyundai Tucson. По данным аналитиков, это составило пятую часть всех обращений.