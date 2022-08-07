Эксперты рассказали, как обезопасить машину от вандалов

В Москве за последнее время произошло сразу несколько инцидентов с участием автовандалов. В первом случае пьяный парень поцарапал и пробил колеса 11 машинам на Лодочной улице. Во втором – мужчина мусорным баком повредил 15 автомобилей на улице Софьи Ковалевской. Разбираемся, как обезопасить от злоумышленников свой транспорт.



Десятки поврежденных автомобилей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В понедельник, 8 августа, в столичной полиции сообщили, что задержали злоумышленника, повредившего 11 машин, припаркованных в районе Южное Тушино на Лодочной улице. Часть из них он поцарапал, а некоторым авто проколол колеса. Подозреваемым оказался 18-летний парень. Он во всем сознался, а также заявил, что в тот момент был нетрезвым. На кадрах, опубликованных полицией, молодой человек попросил прощения за свои действия.





задержанный Нахожусь в полиции, потому что были повреждены машины мною в состоянии алкогольного опьянения. Я искренне извиняюсь. Больше такого не повторится.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Парня обязали дать подписку о невыезде в качестве меры пресечения. В полиции отметили, что молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Еще один случай порчи автомобилей произошел утром 7 августа в Северном округе на улице Софьи Ковалевской. Вандал, вооружившись тяжелым мусорным баком, разбил 15 припаркованных во дворе машин. Остановить дебошира помог один из местных жителей. Очевидцы засняли на видео, как мужчина выбежал во двор и повалил злоумышленника на землю.

Задержанного доставили в полицию и направили на медосвидетельствование, сообщил дежурный офицер пресс-службы столичного ГУ МВД Аркадий Баширов. Подозреваемым оказался 41-летний безработный мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело. Не исключено, что вандал находился под воздействием запрещенных веществ. Об этом рассказал хозяин одного из пострадавших автомобилей Алексей, сообщает "Газета.ру".





Алексей хозяин одного из пострадавших автомобилей Человек находился в состоянии, скажем так, другого мира... Когда его задерживали, он что-то бормотал про космос.

В свою очередь, владелец другого пострадавшего автомобиля рассказал телеканалу Москва 24, что ему разбили переднее и заднее стекла. Стоимость ущерба он оценил в 20 тысяч рублей, отметив, что это будут неродные комплектующие.



Под наблюдением

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали Москве 24, что полис ОСАГО не возмещает ущерб, нанесенный автомобилю вандалом. Для этого нужно заключить договор страхования каско, уточнил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

"Обычно покрытие по такому договору включает в себя риск повреждения автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц, в том числе акт вандализма. При этом, как правило, выплата страхового возмещения не связана с тем, есть ли, например, видеодоказательства происшедшего, то есть заснято ли это событие на видеокамеру", – указал специалист.

В свою очередь, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 все же рекомендовал устанавливать видеорегистратор для защиты от автовандалов. Эксперт добавил, что аппарат сможет вести запись даже ночью при выключенном двигателе.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Самое лучшее средство для защиты – видеорегистратор. Нужно выбирать аппараты с датчиком движения, которые начнут вести запись, если хулиган решил проколоть колесо или поцарапать автомобиль. При этом я советую ставить два видеорегистратора – один спереди, другой сзади.

Основатель общественного движения "Убитые дороги" Александр Васильев в интервью с Москвой 24 посоветовал для защиты от вандалов не наносить на свой автомобиль аэрографию или надписи, которые могли бы привлечь внимание хулигана и спровоцировать его повредить машину. "Машины стоит парковать в поле зрения камер видеонаблюдения, а не прятать в темном углу. Дорогие автомобили следует ставить на охраняемые парковки", – говорит эксперт.

Помимо автовладельцев, от вандалов страдают и собственники мотоциклов, отметил Васильев. По его словам, нередки случаи, когда хозяева припаркованных возле домов байков обнаруживают их утром поваленными на землю с отколотыми боковыми зеркалами. Специалист рекомендует укрывать мотоциклы на ночь защитным чехлом, чтобы те не привлекали внимание прохожих.

