Повредившего 11 автомобилей в нетрезвом состоянии мужчину задержали в Москве

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Полицейские задержали в Москве мужчину, который в состоянии опьянения повредил 11 автомобилей, сообщили в ГУ МВД по столице.

"В ходе проведения проверки участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Южное Тушино установил личность молодого человека, причастного к повреждению транспорта, и задержал его. Им оказался 18-летний москвич, который сознался в противоправном деянии. По его словам, он сделал это в состоянии опьянения", – отметили ТАСС в пресс-службе.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный поцарапал принадлежавший ему припаркованный во дворе дома на Лодочной улице автомобиль Volkswagen. Позже выяснилось, что в данном районе в этот же день было повреждено еще десять автомобилей. Уточняется, что некоторым машинам прокололи колеса.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Воронеже полиция разыскивает злоумышленников, исписавших литерой Z несколько десятков автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.

Фотографии около десяти автомобилей с нанесенными краской символами Z были распространены воронежскими телеграм-каналами. По информации подписчиков, неизвестные испортили таким образом более 100 автомобилей на Южно-Моравской улице.

