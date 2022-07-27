Полиция разыскивает неизвестных, исписавших машины литерой Z в Воронеже

14:03
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Воронеже полиция разыскивает злоумышленников, исписавших литерой Z несколько десятков автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.
Фотографии около десяти автомобилей с нанесенными краской символами Z были распространены воронежскими телеграм-каналами. По информации подписчиков, неизвестные испортили таким образом более 100 автомобилей на Южно-Моравской улице.
"В отдел полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путем нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств", – сказал он.
В полиции уточнили, что заявления поступили в правоохранительные органы утром среды, 27 июля. По данному факту была организована проверка.
"Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния", – добавил представитель управления.
В правительстве Воронежской области отреагировали на данный инцидент, назвав действия злоумышленников провокацией.
"Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на Южно-Моравской улице гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ", – указано в сообщении.
В региональном кабмине выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание.
Ранее жителя Нальчика приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных. По информации следователей, мужчина заставил малолетнего ребенка снять наклейку в виде буквы Z с чужой машины, стоявшей на парковке. При этом, по данным правоохранителей, мужчина до этого уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
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