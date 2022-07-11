Военнослужащего в одежде с буквой Z избили в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Военнослужащего в одежде с буквой Z избили в курортном городе Судаке в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что избиению подвергся служащий по контракту, который проходил лечение в местном санатории. На молодого человек напали в районе набережной.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают", – отметил Крючков.

По его словам, в избиении участвовали три человека. Крючков пообещал запредельно жесткую реакцию на произошедшее.

Ранее в министерстве обороны РФ объяснили значение букв Z и V на российской технике, принимающей участие в специальной военной операции на Украине. Латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

