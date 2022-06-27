Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию ВС РФ

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Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нальчикский городской суд.

Мужчину признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение данного преступления.

"Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

По информации следователей, мужчина заставил малолетнего ребенка снять наклейку в виде буквы Z с чужой машины, стоявшей на парковке. При этом, по данным правоохранителей, мужчина до этого уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Ранее на станции московского метро "Пушкинская" задержали двух братьев, которые в центре зала развернули плакат с текстом, дискредитирующим вооруженные силы РФ. Задержанными оказались 23-летние жители Ярославской области. Одного из нарушителей оштрафовали на 50 тысяч рублей.