Два десятка машин разбил неизвестный во дворе дома по улице Софьи Ковалевской. Все произошло рано утром. Мужчина схватил тяжелый мусорный бак и начал крушить все автомобили подряд.

Владельцы авто не сумели задержать вандала, а вот полиции, предположительно, это удалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.