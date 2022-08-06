В Санкт-Петербурге начался ливень со шквалистым ветром

Погода разбушевалась в Санкт-Петербурге. Там мощный ливень и шквалистый ветер. Жители выкладывают кадры в Сеть.

Дождевой воды настолько много, что в некоторых местах ливневка не справляется. Лужи по щиколотку образовались в метро. Порывы ветра настолько мощные, что срывает крыши с домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.