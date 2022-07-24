В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи – ОНК

24 июля, 21:02
Фото: телеграм-канал Baza
Столичные правоохранители задержали еще одного участника драки на сочинском пляже. Об этом РИА Новости сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
"Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – отметила она.
Дружинина уточнила, что мужчина сообщил полицейским, что не был проинформирован о своем статусе подозреваемого и не скрывался. По словам члена ОНК, он скоро будет отправлен в Сочи.
"Правозащитники обращаются к прокурору Краснодарского края, начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой проконтролировать ход расследования громкого дела и возможные нарушения прав человека", – добавила Дружинина.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа Фрегат избили мужчину палками и прутьями в ходе конфликта.
В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что полиция задержала четверых подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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