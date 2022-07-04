Уголовное дело заведено после избиения отдыхающего работниками пляжа в Сочи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело за хулиганство возбуждено после инцидента с отдыхающим, которого избили сотрудники сочинского пляжа Фрегат, сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа Фрегат избили мужчину палками и прутьями в ходе конфликта.

Как отметили в прокуратуре, поставлен на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ по факту совершения хулиганства группой лиц с использованием предметов в качестве оружия.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция задержала четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, забравшегося на монумент "Дружба навеки" в центре Москвы. В момент инцидента он был в нетрезвом состоянии. Мужчина забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в центре Москвы. Он карабкался по буквам, из которых состоит скульптура Зураба Церетели.

Позже спасатели уговорили мужчину слезть. Спускали его по лестнице, которая находится внутри монумента. Сообщалось, что с мужчиной начали работу психологи.