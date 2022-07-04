Уголовное дело заведено после избиения отдыхающего работниками пляжа в Сочи

00:59
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Уголовное дело за хулиганство возбуждено после инцидента с отдыхающим, которого избили сотрудники сочинского пляжа Фрегат, сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа Фрегат избили мужчину палками и прутьями в ходе конфликта.
Как отметили в прокуратуре, поставлен на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ по факту совершения хулиганства группой лиц с использованием предметов в качестве оружия.
В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция задержала четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, забравшегося на монумент "Дружба навеки" в центре Москвы. В момент инцидента он был в нетрезвом состоянии. Мужчина забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в центре Москвы. Он карабкался по буквам, из которых состоит скульптура Зураба Церетели.
Позже спасатели уговорили мужчину слезть. Спускали его по лестнице, которая находится внутри монумента. Сообщалось, что с мужчиной начали работу психологи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: