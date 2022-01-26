Административные протоколы составили на забравшегося на Крымский мост мужчину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На мужчину, который залез на Крымский мост в Москве, составили два административных протокола. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, 46-летнего уроженца Таджикистана привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. На допросе свой поступок он объяснил отсутствием заработной платы на строительном объекте.

Накануне мужчина поднялся на один из пилонов Крымского моста и отказался слезать. По словам очевидцев, он готовился к прыжку. Мужчина провел на вершине конструкции почти два часа. Спустя несколько подъемов спасателям и психологам удалось уговорить его спуститься с моста.

Из-за инцидента были перекрыты три из четырех полос движения на внешней стороне Садового кольца в сторону Ленинского проспекта.

