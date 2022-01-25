Движение перекрыто на Садовом кольце из-за залезшего на Крымский мост мужчины

Видео: Москва 24

Неизвестный мужчина залез на Крымский мост и отказался слезать. Об этом сообщили очевидцы инцидента.

По их словам, он готовится к прыжку. На данный момент на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

"На внешней стороне Садового кольца перекрыты три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Видео: Москва 24

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который прыгнул в Москву-реку с "Парящего моста" в парке "Зарядье". По данному факту была организована проверка.

До этого в аэропорту Внуково задержали мужчину, который забрался под крышу терминала. У иностранца не получилось поменять билет на более раннюю дату, поэтому он решил привлечь внимание к своей проблеме, забравшись на опасную высоту по металлическим конструкциям.

