Иностранец, забравшийся под крышу аэропорта Внуково, объяснил свой поступок

В терминале А аэропорта Внуково иностранец залез под крышу и угрожал спрыгнуть с 30-метровой высоты. Снять его не удавалось несколько часов. По одной из версий, буйному пассажиру отказали в вылете, поэтому он решил пойти на опасный шаг. Расскажем все подробности инцидента.

Орал на испанском

Свое восхождение под крышу пассажир совершил вечером 29 сентября. Как именно он умудрился залезть на высоту почти 30 метров, неизвестно. На место тут же прибыли службы авиационной безопасности, сотрудники МЧС и скорой помощи, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Почти 4 часа с дебоширом работали психологи и специалисты. Все это время он хаотично бегал под потолком, что-то кричал на испанском языке и угрожал спрыгнуть, говорят очевидцы событий.





пассажир, который забрался под крышу аэропорта Внуково Ползать хочу!

После долгих уговоров мужчину удалось вернуть на землю. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, в каком состоянии был пассажир и почему решился на такой поступок, заявили во Внуково.

В деталях инцидента также разбирается Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Проверку поручено провести Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Результаты проверки прокуратура поставила на контроль, заключили в пресс-службе.

Застрял в аэропорту?

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

По данным СМИ, подражателем Человека-паука оказался кубинец Дуэнос Кордеро Гиран. РЕН ТВ утверждает, что пассажир был на волоске от падения. Якобы он порвал одну из конструкций под потолком терминала, из-за чего чуть не сорвался вниз. После возвращения на землю кубинца госпитализировали с переломом лодыжки, рассказали источники издания.

До инцидента мужчина просидел в аэропорту три дня. Источник со ссылкой на самого мужчину сообщил, что у него украли все документы. Остался только билет на 3 октября, который он безуспешно пытался обменять в кассе на более раннюю дату. Но ему ничем не могли помочь из-за отсутствия мест для бронирования, сообщает источник.

По предварительной информации, перед происшествием кубинец пытался улететь в Мексику, но на борт его не пустили. Это вывело мужчину из себя. Своим поступком мужчина хотел привлечь внимание к проблеме, пишут СМИ.

Однако есть и другая версия случившегося. По информации сайта "Комсомольской правды", мужчина решился на радикальный поступок после того, как перебрал с алкоголем.

